У Порошенко предлагают новое время дебатов

"Поскольку Зеленский, по нашему мнению, полностью избегает дебатов, Петр Порошенко вдобавок к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Зеленскому того же дня, 19 апреля, провести еще одни дебаты на Олимпийском в часовых рамках с 16 до 18 часов. Потому что после Порошенко и Зеленский должны прибыть на дебаты на Общественном телевидении к 20 часам", - сказал он.

Он отметил, что согласно инструкции ЦИК, кандидаты должны прибыть на телевидение в 19:30 для того, чтобы провести жеребьевку и установить последовательность их выступлений.