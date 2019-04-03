У Порошенко прогнозируют отказ от дебатов на стадионе

Источник: Корреспондент.net

Народный депутат от партии Блок Петра Порошенко Мария Ионова заявила, что президент Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве.

"Поэтому мы говорим об этих дебатах... Президент Порошенко - европеец и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты... а на стадион к нему (Зеленскому - ред.) может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины - ред.) и сыграть в футбол", - сказала Ионова.

Ранее сообщалось, что Зеленский согласился на дебаты. Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия к Петру Порошенко.