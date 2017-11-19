У Порошенко сообщили о важной договоренности по "черному списку" Польши

Источник: Обозреватель

Киев и Варшава договорились работать над сокращением списка украинцев, которым запрещен въезд в Польшу.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев по итогам встречи с руководителем канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским, пишет "Цензор".

"Мы договорились работать совместно, чтобы его оптимизировать. Речь идет о значительном сокращении, потому что не должны, на наш взгляд, страдать от этого, к примеру, историки, представители гражданского общества", - подчеркнул Елисеев.

В свою очередь, изучив список, журналисты действительно назвали его весьма значительным, так как он "включает не только радикалов, но историков, государственных чиновников и общественных деятелей".