У посольства Нидерландов в Киеве произошел пожар

Источник: Корреспондент.net

В Киеве произошел пожар в пристройке за зданием посольства Нидерландов.

Загорелась пристройка по адресу Контрактовая площадь, 7 (по другим данным – на улице Фроловской). Трое мужчин пытались погасить пламя с помощью огнетушителей.

По данным агентства Украинские новости, пожар был довольно сильный, о причинах возгорания пока неизвестно.

По словам очевидцев, горел ресторан либо заброшенное здание за ним.