У посольства США в Киеве почтили память Маккейна

Источник: Корреспондент.net

Неравнодушные граждане принесли цветы под посольство США в Киеве, расположенное на улице Сикорского. Таким образом они почтили память американского сенатора Джона Маккейна.

Отмечается, что возле каменной плиты с надписью "Посольство США" стоит портрет сенатора Маккейна в окружении цветов и свечей.

Также сообщается, что в соцсети Facebook было создано событие для чествования памяти американского политика. По словам организаторов, возложение цветов продлится с сегодняшнего дня до 30 августа.