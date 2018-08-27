27.08.2018
У посольства США в Киеве почтили память Маккейна
Источник: Корреспондент.net
Неравнодушные граждане принесли цветы под посольство США в Киеве, расположенное на улице Сикорского. Таким образом они почтили память американского сенатора Джона Маккейна.
Отмечается, что возле каменной плиты с надписью "Посольство США" стоит портрет сенатора Маккейна в окружении цветов и свечей.
Также сообщается, что в соцсети Facebook было создано событие для чествования памяти американского политика. По словам организаторов, возложение цветов продлится с сегодняшнего дня до 30 августа.
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