У Путина назвали темы встречи с Трампом

"Пока могу подтвердить, что стороны условились о месте и времени проведения такой встречи", - подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о формате готовящегося контакта, Ушаков сообщил, что предусматривается разговор в формате тет-а-тет, затем, после беседы с глазу на глаз к диалогу должны подключиться ключевые члены обеих делегаций. "Что касается нашей стороны, то мы исходим из того, что разговор в Буэнос-Айресе будет продолжением переговоров в Хельсинки", - отметил он.

Он пояснил, что среди наиболее вероятных тем для обсуждения можно выделить три группы вопросов. "Первое - это, естественно, вопросы обеспечения стратегической стабильности, разоруженческое досье", - сказал Ушаков.

Вторым блоком вопросов, который российский и американский лидеры могли бы обсудить в рамках предстоящей встречи, является региональное управление и борьба с терроризмом. "Мы уверены, что президенты затронут сирийский конфликт, иранскую ядерную программу, корейскую проблему. Не исключено, что последние события в районе Керченского пролива", - сказал он.

Третьим элементом, очевидно, станут вопросы отношений между Москвой и Вашингтоном, "что можно будет с двух сторон предпринять, чтобы вывести эти отношения из создавшегося тупика и начать поиск путей к нормализации".

По оценке представителя Кремля, времени для обсуждения всех указанных тем вполне достаточно. "Но президенты сами будут этим временем распоряжаться и продолжительность беседы зависит от того, какой характер этой беседы собственно будет", - заключил он.