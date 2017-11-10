У российского губернатора обнаружили "золотой" унитаз

Источник: Корреспондент.net

В России, недалеко от Салехарда, ввели в эксплуатацию инвестиционно-инновационный объект, который обошелся бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа в 18,4 млн рублей. Об этом сообщает Новая газета.

Как отмечается, в частности для резиденции губернатора Дмитрия Кобылкина купили эксклюзивный итальянский унитаз за 8 миллионов рублей.

Сантехнику приобрели в рамках регионального инновационно-инвестиционного проекта, на который было выделено 18,4 миллионов рублей. Эти деньги пошли на ремонт двух помещений в гостинично-транспортном комплексе Ямальский в десяти километрах от Салехарда. В документах унитаз значился как дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция.

Формально работы оплачивал региональный инновационно-инвестиционный фонд Ямал, чей единственный учредитель — департамент по инновации и науке администрации ЯНАО. В связи с этим авторы материала предполагают, что ремонт делался на бюджетные деньги.