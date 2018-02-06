У Саакашвили подали кассацию на решение суда

Источник: Корреспондент.net

Адвокат лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал кассацию на решение Киевского административного апелляционного суда относительно получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня подал в интересах защиты Михаила Саакашвили кассацию на вчерашнее незаконное решение апелляционного суда относительно получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Такой процессуальный шаг позволяет ему и дальше легально находиться в Украине и является основанием для продолжения Михеилу Саакашвили справки об обращении за защитой", – написал адвокат.

Он пояснил, что после подачи кассационной жалобы защита сообщила в управление Государственной миграционной службы Украины в Киевской области в информационном письме о факте подачи кассации.

"С этого момента им запрещено совершать какие-либо действия по выдворению Михаила Саакашвили. Подчеркну, что основанием для продления срока действия справки является копия кассационной жалобы со штампом суда о принятии жалобы или копия постановления суда об открытии производства в деле надлежащим образом оформленной судебной повесткой. Предоставленные документы приобщают к личному делу лица, которое просит дополнительной защиты", – отметил адвокат.

Чернолуцкий подчеркнул, что пока будет длиться рассмотрение судебных дел и поданной кассационной жалобы, "государство не может прибегать ни к каким попыткам по выдворению Михаила Саакашвили".

"Таким образом в правовом поле для власти заблокированы какие-либо попытки по выдворению или экстрадиции Саакашвили", – отметил Чернолуцкий.