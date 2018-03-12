У Савченко заявили, что она не получала повесток на допрос в СБУ

Источник: Українські новини

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) не получала повесток на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба депутата, передают Українські Новини.

Отмечается, что Савченко находится с рабочим визитом в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге (Франция).

У депутата запланированы встречи с европарламентариями по вопросам освобождения украинских политических заключенных из России.

"Повесток, приглашений или любых других документов Надежда Викторовна соответственно не получала", - сказано в сообщении пресс-службы.