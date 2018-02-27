27.02.2018
У соучредителя Apple Возняка мошенники украли криптовалюту Bitcoin на 70 тыс. долларов
Источник: Корреспондент.net
Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что у него мошенническим образом выманили криптовалюту Bitcoin общей стоимостью 70 000 долларов.
"У меня семь Bitcoin украли мошенническим образом. Кто-то купил их у меня в Интернете, используя кредитную карточку, а потом отменил оплату. Это было так легко! Это было сделано с украденного номера кредитной карточки и получить ее обратно невозможно", - заявил он.
Бизнесмен отметил, что блокчейн определяет, кто имеет Bitcoin, однако, это не залог от мошенничества.
Возняк добавил, что продал все Bitcoin-ы кроме одного: "Я не хотел ежедневно проверять цену ... я продал все кроме одного. Это было достаточно для эксперимента".
Новости раздела
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26.02.2018
Партия Меркель проголосовала за возобновление коалиции с социал-демократами
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