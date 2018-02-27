У соучредителя Apple Возняка мошенники украли криптовалюту Bitcoin на 70 тыс. долларов

Источник: Корреспондент.net

Соучредитель компании Apple Стив Возняк заявил, что у него мошенническим образом выманили криптовалюту Bitcoin общей стоимостью 70 000 долларов.

"У меня семь Bitcoin украли мошенническим образом. Кто-то купил их у меня в Интернете, используя кредитную карточку, а потом отменил оплату. Это было так легко! Это было сделано с украденного номера кредитной карточки и получить ее обратно невозможно", - заявил он.

Бизнесмен отметил, что блокчейн определяет, кто имеет Bitcoin, однако, это не залог от мошенничества.

Возняк добавил, что продал все Bitcoin-ы кроме одного: "Я не хотел ежедневно проверять цену ... я продал все кроме одного. Это было достаточно для эксперимента".