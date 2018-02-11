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11.02.2018

У сторонников Саакашвили украли "столб позора"

Источник: Українські новини

Резиденцию Петра Порошенко посетили незваные гости. Около сотни активистов автоколонной приехали к дому Президента Украины.

Это участники воскресных маршей "Движения новых сил" Михеила Сакашвили, пишет "24 Канал".

Около сотни активистов собрались у гостиницы "Киев". Оттуда с музыкой и лозунгами отправляются в Козин. В колонне с десяток автомобилей. Но у резиденции активистов уже ждали Нацгвардейцы. Ко входу никого не пускают. Активисты этого и хотели. Развернули свои баннеры и в громкоговоритель кричали свои требования чтобы президент точно их услышал.

Активисты привезли в резиденцию символический пограничный столбик, его еще назвали "столбом позора". Его планировали установить прямо перед президентским домом.

Однако неожиданно, прямо перед активистами, атрибут украли. Через 5 минут на место происшествия прибыл полицейский, который заверил, что столб разыскивает оперативная служба.

Однако активисты не стали ждать пока правоохранители найдут воров главного атрибута. Прорекламировали ближайшую акцию Саакашвили, собрали вещи и колонной покинули Козин.

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