У Тимошенко до сих пор нет собственного жилья и автомобиля

Источник: Українські новини

Председатель фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Верховной Раде Юлия Тимошенко задекларировала 560 тыс. гривен доходов, а ее супруг Александр - 3,6 млн гривен за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

225,5 тыс. гривен дохода депутата составила зарплата, 252,8 тыс. гривен - обеспечение депутатской деятельности, а 81,7 тыс. гривен - проценты от вклада в Государственном Ощадном банке.

Наличными она задекларировала 290 тыс. гривен, а на счету в Ощадбанке хранит 614,1 тыс. гривен.

Тимошенко арендует жилой дом (588 кв. м) в Козине (Киевская область) у своей двоюродной сестры Татьяны Шараповой.

Также она пользуется 4 земельными участками площадью 1 500 кв.м , 1 862 кв. м, 1 500 кв. м и 1 244 кв. м.

Первый из них указан как "земучасток под объектом аренды", второй - "земучасток возле объекта аренды", третий и четвертый - "земучастки граничат с объектом аренды".

При этом первые два земучастка принадлежат Шараповой, а остальные - председателю Днепропетровской областной организации "Батьківщини", депутату Днепропетровского областного совета Антонине Ульяхиной.

Транспортных средств у Тимошенко, согласно декларации, нет.

Депутат задекларировала 3 пары серег с жемчугом и мелкими драгоценными камнями, кольцо с мелким драгоценным камнем, подвеску с драгоценным камнем, 2 ожерелья с жемчугом, кольцо с жемчугом и мелким драгоценными камнями, а также набор из серег и кольца с драгоценными камнями.

Муж Тимошенко получил около 3,4 млн гривен дохода от предпринимательской деятельности и 245 тыс. гривен дохода от компании Britico Product s.r.o (Чехия).

На счету в Мегабанке (Харьков) он хранит 22 тыс. гривен (в 2016 году - 1,8 млн гривен) и 28 тыс. долларов, а Украинском строительно-инвестиционном банке (Киев) - 1 тыс. гривен.

Наличными он задекларировал 194 тыс. евро, 360 тыс. гривен и 358 тыс. долларов.

У мужа Тимошенко есть автомобиль ГАЗ-14 "Чайка" 1983 года выпуска, Mercedes Benz GL-350 2014 года выпуска и 2 наручных часов.

Он является владельцем компаний "Геофорс" и "Леди Ю".

В разделе "Расходы" Тимошенко указал 185 тыс. гривен в качестве приобретения товаров (работ, услуг).