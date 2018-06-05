У Трампа назвали место встречи с Ким Чен Ыном

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня на острове Сентоса в Индийском океане, который принадлежит Сингапуру. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник, 5 июня.

"Местом сингапурского саммита между президентом и лидером Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса", – написала она в Twitter.

Сандерс также поблагодарила от лица американской стороны жителей Сингапура за их гостеприимство.