У Трампа объявили об освобождении Сирии от ИГИЛ

Источник: Корреспондент.net

В Белом доме в пятницу, 22 мартая, объявили о полном освобождении Сирии от боевиков "Исламского государства". Такое заявление сделала пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс, сообщает РИА Новости.

"Она объявила, что территориальный халифат ИГ на 100% уничтожен в Сирии. Она сообщила, что и.о.главы Пентагона (Патрик) Шанахан находится в самолете и предоставил информацию президенту", - следует из распространенного сообщения пула Белого дома.