У Верховной рады задержаны 100 человек после столкновений с полицией

Источник: DW

В палаточном лагере у здания Верховной рады Украины задержаны 100 человек. Об этом заявили в субботу, 3 марта, в пресс-службе Национальной полиции Украины. В палаточном городке проводились следственные мероприятия, связанные с нападением на полицейских во время столкновений у Рады 27 февраля, отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Протестующие оказали полиции сопротивление, в итоге стражи порядка демонтировали палаточный городок. Крищенко также заявил, что в лагере найдены девять гранат, пять дымовых мин и бутылки с зажигательной смесью.

Палаточный лагерь у Верховной рады Украины появился осенью 2017 года во время акций протеста за реформы и борьбу с коррупцией. Одним из их организаторов стал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого впоследствии задержали и выслали в Польшу.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства. А госпогранслужба Украины запретила Саакашвили въезжать в страну в течение трех лет.