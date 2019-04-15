У Зеленского ответили Джемилеву по Крыму

Источник: Корреспондент.net

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подчеркнули, что Крым является территорией Украины, которая была аннексирована абсолютно противозаконным и насильственным путем. Об этом говорится в ответе команды Зеленского на обращение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, опубликованном в понедельник, 15 апреля.

В заявлении говорится, что так называемый референдум не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей АРК. В пресс-службе заверили, что Крым был, остается и будет частью Украины.

Также, согласно ответу команды Зеленского, разговоров о размене Крыма "на мир в Донбассе" быть не может ни при каких обстоятельствах.

"Не может быть предметом переговоров сепаратизация отдельных районов или регионов Украины", - говорится в сообщении.

В штабе Зеленского добавили, что военное решение конфликта является неприемлемым, как с точки зрения национальных интересов Украины, так и с точки зрения западных союзников.

"И это значит, что говорить с властью РФ нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить с участием западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах - не на оккупированных территориях нашего государства", - говорится в заявлении.

В команде Зеленского заявили, что не будут рассматривать отдельно вопросы Донбасса, Крыма, или Азовского моря.

Также в команде Зеленского отметили, что в случае победы, могут предложить для крымских татар отдельную перспективу национального развития после освобождения Крыма.