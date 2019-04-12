У Зеленского показали встречу с Макроном

Источник: Корреспондент.net

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский со своей командой в пятницу, 12 апреля, провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Видео встречи опубликовано на странице Команды Зеленского в Facebook.

"Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции - Елисейском дворце в Париже", - говорится в сообщении.

Вместе с Зеленским во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

О чем шла речь на переговорах не сообщается.