12.04.2019
У Зеленского показали встречу с Макроном
Источник: Корреспондент.net
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский со своей командой в пятницу, 12 апреля, провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Видео встречи опубликовано на странице Команды Зеленского в Facebook.
"Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции - Елисейском дворце в Париже", - говорится в сообщении.
Вместе с Зеленским во встрече приняли участие экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член НАПК Руслан Рябошапка и руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.
О чем шла речь на переговорах не сообщается.
Как сообщает rfi, встреча началась около 15:00 (по местному времени) и продлилась всего около получаса, так как на 15:30 в графике Макрона было назначено вручение верительных грамот послам.
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