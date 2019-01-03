Убийца семьи в Виннице заговорил в суде

Источник: Корреспондент.net

Суд в Виннице арестовал Анатолия Мальца, которого подозревают в убийстве четырех членов своей семьи, включая двух маленьких детей. Отмечается, что заседание состоялось накануне, 2 января, и проходило в частично закрытом режиме. Полностью закрыть заседание требовали адвокаты подсудимого, также адвокатами было заявлено о необходимости психиатрического обследования Анатолия.

Обвинение же напротив, настаивало на открытом заседании, указав на резонанс дела. Анатолий Малец сказал журналистам, что не понимает, что с ним сейчас происходит. По его словам, у него "только частичные отрывки памяти".

"Я вас прошу, если можем, не задавайте вопросов. Я до конца не понимаю, что и как. Пожалуйста, отойдите", – сказал Малец журналистам.

Тем временем в Виннице попрощались с членами убитой семьи, сообщает 33 канал. Друзья и близкие провели в последний путь 3-летнюю Свету, 7-летнего Дениса, их маму Надежду и бабушку Валентину Анатольевну.