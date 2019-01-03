Убийцей бойца ГСО оказался боксер-супертяж - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Вероятным убийцей ударом в голову сотрудника Государственной службы охраны в Киеве называют боксера-тяжеловеса Петра Очеретяного.

Согласно его данным, главный подозреваемый в убийстве - известный боксер-тяжеловес, представляющий Лигу профессионального бокса Украины более десяти лет.

Известно, что Очеретяный дебютировал на профессиональном ринге в 2005 году на ринге ночного клуба Freedom в Киеве. В целом спортсмен на профессиональном ринге провел десять боев, из которых выиграл девять (шесть - нокаутом).

Ранее полиции сдался мужчина, подозреваемый в убийстве ударом в голову 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны в центре Киева.