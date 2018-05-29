Убийство Бабченко: в полиции назвали первую версию

Источник: Корреспондент.net

Профессиональная деятельность является первой версией в деле убийства журналиста Аркадия Бабченко. Об этом вечером во вторник, 29 мая, заявил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко в эфире 112 Украина.

"Первая версия очевидная - это профессиональная деятельность. Но в настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии. Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер, потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии," - заявил Крищенко.

Он также сообщил, что жена погибшего пока что не может предоставить показания, поскольку находится в шоковом состоянии. С ней сейчас работают медики и психологи.

"Пока что я все вам сказал", - резюмировал Крищенко.

В свою очередь советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Бабченко застрелили "на пороге квартиры, где он жил".

"В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", - написал он в Facebook.