"Убийство" Бабченко: в Венгрии поддержали Украину

Источник: Корреспондент.net

В Венгрии к инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко отнеслись с пониманием. Об этом в пятницу, 1 июня, на своей странице в соцсети Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Посол объяснила партнерам в Венгрии потребность Украины в проведении спецоперации по задержанию организаторов покушения на российского журналиста.

"Был ряд возможностей обсудить с венгерскими и иностранными представителями в Будапеште вопросы предупреждения попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко. Со стороны наших партнеров было полное понимание", - написала Непоп.

По словам посла, позиция Киева является четкой: "сейчас важно завершить следствие, получить информацию не только об организаторе, но и о заказчиках, которые на сегодняшний день будут пытаться продолжать эти действия против Украины".

"Результаты расследования будут представлены как украинскому обществу, так и нашим международным партнерам", - добавила Непоп.