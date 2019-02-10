10.02.2019
Убийство Гандзюк: Мангера исключили из Батькивщины
Источник: Корреспондент.net
Партия Батькивщина исключила из своих рядов председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, связанного с подозреваемым в организации убийства советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщила пресс-службу партии в субботу, 9 февраля.
Отмечается, что решение было принято на заседании бюро 8 февраля. Тем же решением бюро рекомендовало Мангеру оставить должность председателя Херсонского областного совета.
Ранее сообщалось, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер связан с подозреваемым в организации убийства Гандзюк – Алексеем "Москалом" Левиним, который сбежал за границу. Кроме того, активисты и близкие убитой называют Мангера одним из заказчиков ее убийства.
Глава Херсонского облсовета опровергает, что имел связь с "Москалом"-Левиным.
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