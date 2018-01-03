Убийство Ноздровской: полиция назвала причины

Источник: Корреспондент.net

Найденная мертвой правозащитница Ирина Ноздровская, по предварительным данным экспертизы ее тела, умерла насильственной смертью; окончательно причина ее гибели будет установлена позже. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, имеющиеся данные судмедэкспертизы позволяют исключить версию об изнасиловании юристки. "На ее теле нашли колото-резаные раны, на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти", - заявил Жукович.

Как отметил чиновник, окончательных результатов экспертизы пока еще нет, однако предварительно можно сказать, что утопление - наименее вероятная причина смерти Ноздровской.

Также Жукович опроверг слухи о том, что экс-глава Вышгородского райсуда Сергей Куприенко - дядя Дмитрия Россошанского, осужденного за ДТП 2015 года, в котором погибла сестра Ноздровской - якобы выехал с семьей в Россию. "Никто никуда не сбегал и не уезжал, по крайней мере (по состоянию) на вчерашний вечер", - подчеркнул он.

Спикер облполиции добавил, что все лица из круга знакомых Ноздровской, которых сейчас опрашивает полиция, Украину не покидали.