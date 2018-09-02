Убийство ученого в Николаеве: задержан виновник

Источник: Корреспондент.net

Полиция Николаевской области задержала мужчину, подозреваемого в убийстве профессора и ученого Николая Шитюка. Им оказался 25-летний житель Николаевского района, сообщает в воскресенье, 2 сентября, пресс-служба областной полиции.

В частности, указано, что правоохранители проанализировали большое количество видеозаписей с камер видеонаблюдения, расположенных в разных заведениях в районе дома, где было совершено убийство.

"В результате установили личность злоумышленника и вычислили возможные места его пребывания", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленника полицейские задержали на остановке общественного транспорта, когда он собирался ехать в город. Сейчас 25-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данным полиции, подозреваемый признался в содеянном. По его словам, смертельные ножевые ранения он нанес пострадавшему из-за "внезапно возникшей ссоры на почве личных взаимоотношений".

Сейчас проводится расследование уголовного производства по статье умышленное убийство. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Продолжаются следственные действия.