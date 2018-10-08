Убивший журналистку датчанин не будет обжаловать пожизненный приговор

Источник: DW

Датский инженер Петер Мадсен, приговоренный в апреле этого года судом Копенгагена к пожизненному заключению, отказался обжаловать приговор. Об этом заявила датским СМИ его адвокат Бетина Халд Энгмарк в понедельник, 8 октября.

"Он решил не добиваться пересмотра дела в Верховном суде. Он хочет, чтобы все, наконец, закончилось, и надеется на нормализацию своих условий отбывания наказания", - заявила Халд Энгмарк.

В конце сентября защита Мадсена требовала в аппеляционном суде ограничить его тюремный срок 14-16 годами лишения свободы и отказаться от пожизненного заключения.

Мадсен сможет просить помилование через 12 лет

Согласно законам Дании, любой заключенный, приговоренный к пожизненному сроку, через 12 лет может подать прошение королеве о помиловании. Лишь немногие из осужденных на пожизненный срок действительно остаются за решеткой до конца своей жизни.

Шведская журналистка Ким Валль исчезла в августе 2017 года. Последний раз ее видели перед отправкой на субмарину "UC3 Nautilus", которую изобрел Мадсен, она собиралась взять у него интервью. Спустя несколько дней на берегу в Дании был обнаружен фрагмент ее тела.

Резонансное убийство

"UC3 Nautilus" затонула, а Петер Мадсен полностью отрицал вину в убийстве и утверждал, что успел высадить журналистку на берег до аварии. Он неоднократно менял свои показания и говорил, что Валль умерла из-за того, что ее ударил по голове 70-килограммовый металлический люк. Затем он заявил, что Валль погибла в результате выброса угарного газа.

Суд признал, что его версии не заслуживают доверия. Психиатрическая экспертиза установила, что Мадсен имеет признаки психопатии, ряд сексуальных отклонений и способен совершить новые убийства.