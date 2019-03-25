Участница Голоса страны спела арию из "5 элемента"

Источник: Корреспондент.net

Участница вокального шоу Голос страны 9 сезон Карина Арсентьева произвела фурор во время десятого прямого эфира. Девушка исполнила легендарную арию героини Плавалагуны из фильма Пятый элемент.

Арсентьева выступает в команде Потапа и вышла на вокальные нокауты с арией Il dolce suono из оперы Лючия ди Ламмермур композитора Гаэтано Доницетти. Более эта композиция известна по фильму Люка Бессона Пятый элемент. В ленте ее исполнила Дива Плавалагуна.

Арсентьева исполнила арию так, что произвела фурор не только на шоу, но и в Сети.

Также девушка отметила, что ее преподаватель по вокалу запрещал исполнять эту песню, считая, что 19-летняя девушка не справится. Арсентьева учится в Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки на эстрадно-джазовом вокале.