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12.05.2018

Участники акции протеста в Тбилиси требуют отставки премьера Грузии

Источник: DW

В Тбилиси на площади перед зданием парламента Грузии в субботу, 12 мая, проходит массовая акция протеста, участники которой требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и главы МВД Георгия Гахарии. Поводом к демонстрации стала проведенная в ночь на субботу силовая операция спецназа в двух ночных клубах в Тбилиси.

По информации СМИ, на площади собрались от двух до пяти тысяч человек. Помимо отставки премьера и министра внутренних дел, участники акции также требуют увольнения полицейских, командовавших спецоперацией.

"Власти нам объявили войну"

Как заявил один из организаторов акции Бека Цикаришвили, она будет продолжаться, пока власти не удовлетворят требования протестующих. "Власти нам объявили войну, но мы обязательно выиграем эту войну. Мы требуем наказания всех, кто устроил насилие в клубах", - подчеркнул Цикаришвили.

Возле места проведения акции мобилизованы отряды спецназа и водометы, в настоящий момент не поступало сообщений об инцидентах. Представители властей пока никак не комментировали происходящее.

Протесты начали посетители ночных клубов

Силовая операция проходила в тбилисских ночных клубах "Басиани" и "Галери". Как утверждают в полиции, антинаркотический рейд проводился после гибели от передозировки наркотиков нескольких человек, которые посещали эти клубы, и ему предшествовало тщательное расследование. В результате операции были задержаны восемь предполагаемых наркоторговцев.

В свою очередь, очевидцы сообщили, что полицейские применяли силу к посетителям клубов. В результате в городе началась стихийная акция протеста, в ходе которой полицейские задержали несколько десятков человек. Позже они были отпущены.

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