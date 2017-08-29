Участники боев под Иловайском обратились к властям

Источник: КорреспонденТ.net

Участники битвы под Иловайском написали обращение к президенту Украины, Верховной Раде, Кабмину. Об этом сообщает УНИАН.

Обращение участников боев и их родственников озвучил командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас Костанчук во время траурных мероприятий, посвященных памяти погибших в "Иловайском котле".

"У нас есть обращение к власти, ко всей этой власти. Первое: мы требуем, чтобы Иловайскую трагедию выделили в отдельное уголовное производство, а не расследовали, как общее преступление российской агрессии против Украины", - сказал Костанчук.

"Второе: закончить это расследование именно Иловайской трагедии и передать в суд. В суде допросить всех свидетелей, всех участников, начиная с руководителя Генерального штаба. Всех, кто были причастны. И уже в суде определить, кто виновен, кто не виновен, и степень этой вины", - добавил он.

"Третье: снять обвинения с рядовых, которые, не имея четких команд, не зная, что делать, но зная, что уже Литвин (генерал-лейтенант Петр Литвин, в 2014 году командующий сектором "Д") оставил свои позиции... тоже оставили массово свои позиции. Это не дезертирство. Это неумение и несостоятельность командования, которое не знает, как правильно и какие команды отдавать. Не могут быть массово виновны солдаты и невиновны их командиры. Так не бывает. На войне - прямая ответственность командира за действия его бойца. Высшего командования - за действия его подразделений", - подчеркнул он.

Костанчук подчеркнул, что именно командование должно ответить за планирование Иловайской операции и за все события, которые привели к трагедии.

Он выразил возмущение, что командование не было привлечено к ответственности, в то время как показательно были предъявлены обвинения огромному числу рядовых бойцов, которые "оставили позиции из-под границы с Российской Федерацией и переместились".

Также Костанчук заявил, что к ответственности не были привлечены те лица, которые, зная о вторжении российских войск и техники на Донбасс, сразу после военного парада в Киеве 24 августа 2014 года не отправили военную технику на Донбасс.

"Четвертое требование. Мы уже обращались (к власти) в прошлом году и позапрошлом ... Официально, на государственном уровне признать день 29 августа Днем памяти всех погибших в АТО и в Иловайской трагедии в частности", - сказал Костанчук.