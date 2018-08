Ученые допускают повышение глобальной температуры на 5 градусов

Источник: Корреспондент.net

Земля может столкнуться с глобальным потеплением на 4-5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, а уровень моря - подняться на 10-60 метров. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), сообщается на сайте издания в понедельник, 6 августа. По оценке ученых, в настоящее время средняя глобальная температура почти на 1 градус превышает показатель доиндустриального периода и растет каждые десять лет примерно на 0,17 градуса.

Выбросы парникового газа - не единственный фактор, влияющий на температуру, указывают исследователи. По их данным, глобальное потепление на 2 градуса может повлечь за собой ряд других процессов, которые приведут к дальнейшему росту температуры. Одним из элементов этой цепочки является таяние вечномерзлых грунтов в России, Канаде и на севере Европы, говорится в исследовании.

На основании публикации можно сделать вывод, что достичь цели Парижского соглашения по климату - сдерживания увеличения глобальной температуры на уровне 1,5-2 градусов - будет непросто, отмечает Институт изучения климата из немецкого Потсдама.

В ФРГ температура приближается к рекордному показателю

Между тем в Германии сохраняются высокие температуры воздуха, которые приближаются к рекордному показателю. Так, 7 августа в Бонне и ряде других городов земли Северный-Рейн - Вестфалия столбик термометра поднялся до 39 градусов Цельсия. На прошлой неделе в Саксонии-Анхальт было зафиксировано 39,5 градуса. Рекорд в ФРГ был побит летом 2015 года, когда температура воздуха достигла 40,3 градуса.

На северо-востоке страны, а также в некоторых южных регионах уровень пожарной опасности в лесах поднят до максимальной отметки. В некоторых регионах местные власти призвали жителей экономить водопроводную воду. Между тем Федеральное ведомство по защите населения сообщило, что, несмотря на жару, угрозы для запасов питьевой воды нет.