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18.02.2019

Ученые назвали 5 продуктов, которые нужно есть каждый день

Источник: Українські новини

Существует 5 главных продуктов, повышающих концентрацию и желание учиться, которые стоит включить в свой ежедневный рацион, пишет BBC.

Прежде всего, этот список касается детей школьного возраста, поскольку они стимулируют сосредоточенность и мозговую активность. Однако взрослым также важно поддержание здоровья мозга и тела, поэтому и им не стоит не забывать про них в своем рационе.

5 основных продуктов, которые надо употреблять ежедневно, выглядят следующим образом:

1. Яйца

Холин - это очень важный витамин, который играет неотъемлемую роль в развитии детского мозга, поскольку он является жизненно важным для создания клеток глубинной памяти. Богатый холином, желток яйца почти соответствует повседневным потребностям детей до восьми лет. Яйцо также имеет высокое содержание белка и содержит железо, фолат и витамин А - все они важны для роста, восстановления и развития клеток.

 

2. Жирная рыба

Богатая омегой-3, которая жизненно важна для развития мозга и здоровья, жирная рыба имеет много преимуществ. Омега-3 жирные кислоты являются важными компонентами строительных блоков, необходимых для развития клеток. Исследования связывали низкую способность к чтению с низким уровнем омега-3, а достаточное ее количество - с улучшенной функцией памяти. Лосось, скумбрия, свежий тунец, форель, сардины и сельдь - великолепные источники омега-3 масел и их следует есть раз в неделю.

3. Овес, крупы и цельнозерновой хлеб

Фасованные углеводами, целые зерна обеспечивают необходимую глюкозу и энергию для питания мозга. Они также полны витаминов группы В, которые питают здоровую нервную систему. Многочисленные исследования показали, что завтрак, наполненный цельными зернами, улучшает кратковременную память и внимание, по сравнению с рафинированными углеводами или вообще без утренней еды. Цельные зерна встречаются в зерновых хлебцах, ржи, диком рисе, киноа и гречке. Цельнозерновые продукты также имеют высокое содержание клетчатки, регулирует поставку глюкозы в организм.

4. Фасоль

Бобовые известны высоким содержанием белка, витаминов и минералов. Бобы пинто содержат больше жиров омега-3, чем другие бобовые и важне для роста и функций мозга. Их можно добавлять в салат, сыр, спагетти и бутерброды, чтобы ребенок смог перекусить на перерыве.

5. Молоко, йогурт и сыр

Молоко, йогурт и сыр питательны и насыщенными белками и витаминами, которые необходимы для роста тканей головного мозга, нейромедиаторов и ферментов, играющих важную роль в мозге. Еще одним преимуществом этих продуктов является высокое содержание кальция, который является жизненно важным для роста сильных и здоровых зубов и костей. Дети имеют разные требования к кальцию в зависимости от их возраста, но вы должны включать от двух до трех источников в рацион, богатых кальцием, на день.

 

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