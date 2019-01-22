Ученые назвали причину высокой смертности от болезней сердца в Украине

Источник: Українські новини

Из 4,3 млн смертей от сердечно-сосудистых болезней 2,1 миллиона вызваны плохим питанием. 250 000 таких смертей произошли в Украине.

Об этом сообщает "Украинская правда. Життя" со ссылкой на исследование международной команды ученых из университета Мартина Лютера, Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Вашингтонского университета.

Для исследования ученые использовали данные из базы Глобального бремени заболеваний (ГБЗ) с 1990 по 2016-й годы.

Они проанализировали распространение таких сердечно-сосудистых болезней как инфаркты и инсульты в 51 стране, которые Всемирная организация здравоохранения определила как "Европейский регион".

Также проанализировали данные из Армении, Азербайджана, Туркменистана, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

На базе рациона и других факторах риска в этих странах исследователи рассчитали процент смертей, которые возникли из-за плохого питания. Например, низкое потребление цельного зерна, орехов, фруктов, а также высокое потребление соли.

В 2016 году из-за нездорового питания в различных странах мира умерло:

600 000 людей в России;

250 000 в Украине;

160 000 в Германии;

97 000 в Италии;

75 000 в Великобритании;

67 000 во Франции.

Меньше всего от сердечно-сосудистых болезней, вызванных несбалансированным питанием, умирают в Израиле и Испании.

Показатель смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 100 000 населения в Восточной Европе оказался самым высоким в Украине (349 смертей на 100 000).

Основные нарушения рациона, которые вызывают сердечно-сосудистые заболевания:

диета с низким содержанием цельного зерна, семян, фруктов, овощей, бобовых, клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, омега-3 кислот;

диета с высоким содержанием соли, трансжиров, обработанного мяса, сахара.

Среди болезней в исследовании оказались: ишемическая болезнь сердца, ишемический инсульт, геморрагический инсульт, гипертензивная кардиопатия, кардиомиопатия, миокардиты, предсердная фибрилляция, аневризма аорты, эндокардит, ревматические заболевания сердца, заболевания периферических сосудов и другие.

Ученые утверждают, что 1 из 5 смертей можно было бы предупредить сбалансированным питанием.