Ученые назвали сроки превращения Земли в "духовку"
Источник: Корреспондент.net
В недалеком будущем Земля может вернуться к состоянию палеоценово-эоценового термического максимума (ПЭТМ). Оно уже однажды наблюдалось на планете - 56 миллионов лет назад. Однако благодаря активной деятельности человека история может повториться. Об этом пишет Phys.org.
Если выбросы углерода продолжат расти, общее количество углекислого газа, впрыскиваемого в атмосферу в связи со сжиганием ископаемого топлива, может достигнуть количества, выделяемого во время РЕТМ, уже в 2159 году.
"Мы с вами не будем здесь в 2159 году, но это всего лишь через четыре поколения", - отметил Филипп Джингерих, исследователь палеоклимата в Мичиганском университете.
Последствия ПЭТМ пока ученые спрогнозировать точно не могут. Однако весьма вероятно, что эти условия спровоцируют массовое вымирание части животных и растений. А нескольким поколениям людей придется мириться с сильной жарой.