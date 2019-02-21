Ученые назвали сроки превращения Земли в "духовку"

Новое исследование показало, что люди закачивают углекислый газ в атмосферу со скоростью, в девять-десять раз превышающей выброс парниковых газов во время ПЭТМ, явления глобального потепления, которое произошло примерно 56 миллионов лет назад.

Если выбросы углерода продолжат расти, общее количество углекислого газа, впрыскиваемого в атмосферу в связи со сжиганием ископаемого топлива, может достигнуть количества, выделяемого во время РЕТМ, уже в 2159 году.

"Мы с вами не будем здесь в 2159 году, но это всего лишь через четыре поколения", - отметил Филипп Джингерих, исследователь палеоклимата в Мичиганском университете.

Последствия ПЭТМ пока ученые спрогнозировать точно не могут. Однако весьма вероятно, что эти условия спровоцируют массовое вымирание части животных и растений. А нескольким поколениям людей придется мириться с сильной жарой.