Ученые предположили, что динозавры начали вымирать до падения астероида

Источник: Українські новини

Британские ученые считают, что динозавры могли стать жертвой собственного успеха и начали вымирать еще до падения астероида.

Теория, изложенная в журнале "Природа экологии и эволюции", реконструирует пути динозавров, когда они переместились из Южной Америки.

"Они появились и очень быстро переместились во все части Земли", - сказал исследователь, доктор Университета Рединга Крис Вендитти.

По его словам, динозавры быстро распространились по опустошенной планете, используя каждую возможность для развития.

Но к концу своего царствования, это развитие замедлилось, поскольку они адаптировались практически к любой среде на Земле. Выжили только птичьи динозавры.

"Они заполнили Землю, некуда было двигаться. Динозавры приспосабливались к месту жительства, поэтому уже не могли создать новые виды", - заявил доктор Сиара О'Донован из Университета Рединга. "Для них это был финальный гвоздь в гробу, кроме птиц", - говорит он.

Исследование базируется на статистическом методе, который определяет, где существовал каждый из видов динозавров на земном шаре.