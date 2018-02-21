Ученые разработали беспроводную зарядку для смартфонов

Источник: Українські новини

Сегодня все телефонные компании уже отказались от проводов в пользу Bluetooth и Wi-Fi, но для зарядки наших гаджетов они по-прежнему требуются. Судя по скорости развития беспроводных технологий, это тенденция сохранится недолго. Команда из Вашингтонского университета продемонстрировала, как лазеры могут использоваться для зарядки устройств на расстоянии и без проводов.

Команда смонтировала силовую ячейку на задней панели смартфона и направила на нее узкий лазерный луч в ближней инфракрасной области спектра. На расстоянии 4,3 метра лазерная система смогла доставить 2 Вт мощности на площадь 97 квадратных сантиметров, заряжая телефон так же быстро, как обычный USB-кабель.

Лазерный излучатель предназначен для автоматического определения готовности телефона к зарядке, в то время как смартфон был запрограммирован на отправку высокочастотных сигналов, не слышимых человеческому уху, которые сообщают лазерной установке о том, где он находится.

"Эта акустическая система местоположения гарантирует, что излучатель может обнаружить смартфон, когда пользователь установил его на зарядную поверхность, которой может оказаться, например, стол в комнате", – говорит Викрам Айер, соавтор исследования.

В систему была встроена пара мер безопасности. Чтобы люди не натолкнулись на невидимый луч, излучались четыре маломощных защитных луча, окружающих заряжающий лазер. Они отскакивают от светоотражателей вокруг силовой ячейки и отражаются обратно на фотодиоды в излучателе. В момент, когда сигнал прерывается, система мгновенно отключает зарядный луч.

"Защитные лучи способны действовать очень быстро, потому что отражаются обратно на излучатель со скоростью света", – говорит Шьям Голлакота, соавтор исследования. – В результате, когда защитный луч прерывается движением человека, система обнаруживает это в течение доли секунды и закрывает затвор, чтобы заблокировать зарядный луч, прежде чем человек сможет соприкоснуться с ним".