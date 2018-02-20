Ученые разработали игру, способную "вакцинировать" общество от фейковых новостей

Источник: Українські новини

Игра Bad News разработана, чтобы обучить людей отличать настоящие новости от поддельных. Для этого в приложении в игровой форме будут представлены все современные тактики распространения дезинформации.

Как сообщает издание Naked Sience, исследователи из Кембриджа разработали онлайн-игру с говорящим названием Bad News, в которой игроки соревнуются, чтобы получить титул "магната дезинформации и фейковых новостей". Таким образом, ученые рассчитывают обучить людей ориентироваться в огромном потоке информации современного мира и противостоять дезинформации.

Цель игры – построить империю фейковых новостей. В процессе ее создания участники игры будут использовать различные уловки, существующие и в реальном мире. Участник должен набрать Twitter-фолловеров, которым будет предоставлять различную информацию: как правдивые новости, так и фейковые. При этом необходимо удерживать доверие аудитории. Всего предусмотрено шесть различных стратегий подачи информации.

"Идея состоит в том, что, как только вы попробуете определенную тактику и используете ее в игре, вы сможете выявить ее и в реальном мире, – поясняет Сандер ван дер Линден, директор Лаборатории принятия решений в Кембридже. – Мы хотим, чтобы публика узнала о механизмах, с помощью которых распространяют фейки".

Разработчики также намерены изучить поведение людей. На каждом шагу игроков ожидают различные вопросы, например, довольны ли они своими действиями или, может быть, испытывают чувство стыда. В течение следующих шести месяцев Сандер ван дер Линден будет собирать эту информацию для дальнейшего анализа. Результат исследования будет опубликован в журнале Journal of Risk Research.

Существует ли опасность, что игра может переманить людей на "темную сторону", и они сами станут источниками дезинформации в реальном мире? "Я думаю, что стоит рискнуть, учитывая, сколько людей мы могли бы "вакцинировать" от фейковых новостей", – говорит автор эксперимента.