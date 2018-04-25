Ученые РФ пожаловались Медведеву на Роскомнадзор

Источник: Корреспондент.net

В России Совет Общества научных работников обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с критикой Роскомнадзора. Ученые возмущаются перебоями в работе научных и образовательных интернет-ресурсов, которые возникли из-за попыток ведомства заблокировать мессенджер Telegram, сообщает в среду, 25 апреля.

По словам ученых, перебои носят массовый характер. В частности, отмечаются проблемы в работе специализированной сети научных контактов ResearchGate, архивах научных журналов крупнейшего издательства Wiley, центрального репозитория библиотек Java, сайта журнала Science, поисковой системы Google и других сервисах.

"Это ведомство создало препятствия для доступа почти к 18 миллионам IP-адресов: их число почти в два раза превышает количество пользователей Telegram в России", - указывают ученые.

Авторы заявления рассказали Медведеву, что из-за перебоев в работе комплексной информационной системы (КИАС) российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) привели к срыву подачи заявок на конкурсы грантов. Из-за нарушения доступа к учебным сайтам СколТеха, МГУ, Высшей школы экономики и других вузов был "частично парализован учебный процесс". Из-за действий Роскомнадзора был недоступен и сайт сетевого сообщества Диссернет, который в 2013 году обнаружил некорректные заимствования и в работе главы Роскомнадзора Александра Жарова.

"Тот вред, который нанесли действия этого ведомства российской науке и образованию, а значит и всему обществу, никак не может быть оправдан необходимостью исполнения судебного решения в отношении одной частной компании", - указывают ученые.

Отдельно совет подчеркивает, что согласно ст. 29 Конституции России каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.