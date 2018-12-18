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18.12.2018

Ученые сделали открытие, как значительно ускорить лечение рака

Источник: Українські новини

Новый способ позволяет в короткие сроки испытывать лекарственные препараты на мини-опухолях, выращенных из клеток пациентов.

Как пишет журнал Naked Science, получение раковых клеток от пациентов и их выращивание в трехмерные мини-опухоли позволило быстро испытать большое количество препаратов от ультраредких видов рака. Успех со сверхскоростным и высокообъемным подходом уже дает результаты в случае некоторых пациентов с рецидивирующим раком, который плохо поддается лечению. Отчет о проделанной работе представила биолог Элис Сорагни на встрече Американского общества клеточной биологии и Европейской организации молекулярной биологии. 

В одном из случаев Сорагни и ее коллеги протестировали 430 соединений на мини-опухолях, выращенных из клеток, полученных от мальчика с раком костей. Восемь из них привели к смерти 75% клеток в мини-опухолях — в них входили препараты, обычно не применяющиеся для этого типа рака. 

Ранее в этом году команда ученых из Лондона описала, как подход "опухоли в пробирке" помог успешно предсказать реакцию на лекарства у раковых пациентов, прежде принимавших участие в клинических испытаниях. Это исследование стало важным событием в области "органоидов" — маленьких трехмерных версий мозга, кишок, легких и других органов, выращенных в лаборатории для исследования базовой биологии или испытания препаратов. 

Сорагни с коллегами разработала высокообъемный автоматизированный способ быстрого изучения реакции выращенных из клеток пациентов опухолевых органоидов на лекарственные препараты. С помощью мини-опухолей, выращенных на пластине с 96 трубкообразными резервуарами, команда может испытывать сотни соединений одновременно и определять перспективных кандидатов в течение одной-двух недель. 

Метод оказался эффективным в случае разных видов рака яичников. Выращенные в лаборатории органоиды имитировали поведение и вид опухолей в теле. Даже когда мини-опухолям было сложно вырасти в пробирке, ученые все равно могли определить потенциально эффективные препараты. 

Затем команда Сорагни попыталась применить этот метод к саркоме — редкой группе особо трудноизлечимых опухолей, образующихся в костях или соединительных тканях и зачастую распространяющихся на легкие. Работа также показала положительные результаты.

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