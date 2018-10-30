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30.10.2018

Ученые сделали сенсационное открытие, как улучшить память

Источник: Українські новини

Подавляющее большинство исследований связывает сон с улучшением обучаемости и укреплением памяти как у детей, так и у взрослых. Тем не менее новое исследование, проведенное в Университете штата Аризона, показывает, что дремота не действует на всех одинаково.

Как пишет Naked Science, исследователи обнаружили, что, несмотря на то, что короткий сон способен помочь молодым и развивающимся детям учиться, это может иметь обратный эффект у детей с синдромом Дауна, среди которых распространены проблемы памяти и нарушения сна. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, — одна из первых работ, доказывающая, что дремота может фактически увеличить потерю памяти у детей с таким расстройством. 

"У детей с синдромом Дауна есть что-то, мешающее им сохранить информацию, если сразу после учебы они вздремнут, что совершенно отличается от того, что происходит в случае со здоровыми детьми, которые от короткого сна, как правило, только выигрывают", — говорит старший автор исследования Джейми Эджин. 

В исследовании участвовали 24 обычно развивающихся ребенка, средний возраст которых составлял 2,5 года, и 25 детей с синдромом Дауна со средним возрастом 4,5 года. У детей двух групп наблюдались эквивалентные показатели на основных когнитивных шкалах. 

Группа исследователей во главе с Гоффрединой Спано посещала юных учеников в их домах и учила детей новым словам в сочетании с фотографиями новых предметов. Такие слова, как "tobe", "wame", "bope" и "neek", имитирующие реально существующие слова в английском языке, были специально изобретены учеными, чтобы гарантировать, что они были неизвестны всем участникам. 

В течение нескольких визитов исследователи проверяли, помнят ли дети новые слова на протяжении различных интервалов: через пять минут после того, как они выучили слова; через четыре часа после того, как они выучили слова и не спали; через четыре часа после того, как они выучили слова и вскоре вздремнули после их изучения, и 24 часа спустя, чтобы проверить долговременную память. 

Дети с обычным развитием запоминали новые слова лучше через четыре и 24 часа после того, как выучили их, если после учебы вздремнули примерно на 90 минут, в то время как дети с синдромом Дауна, которые спали после запоминания слов, демонстрировали худший результат на тех же интервалах, чем те, что не спали после процесса учебы. 

Ученым необходимо больше исследований, чтобы понять, почему дремота влияет на обучение по-разному в двух случаях, однако уже сейчас можно предположить, что разгадка кроется в фазе быстрого сна (REM-фаза). Все большее количество научных работ показывает, что REM-фаза, которая уменьшается при синдроме Дауна, может быть связана с глубоким сном, который помогает укреплять память. 

"Мы были очень осторожны в своей работе, чтобы не отнимать у детей сон, поэтому синхронизировали свои исследования с их графиком бодрствования. Также мы старались создать условия в естественной и знакомой детям среде, чтобы они спали комфортно, вместо того, чтобы вести их в лабораторию", — рассказывает Эджин. 

По ее словам, результаты их работы могут иметь последствия для фармацевтических препаратов и других способов лечения, которые разрабатываются для лиц с синдромом Дауна. Сон зачастую не рассматривается как важный фактор клинических испытаний, однако если ученые смогут показать, что дети учатся по-разному, когда спят, то это докажет, насколько важен здоровый сон.

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