Ученые узнали, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости

Источник: Українські новини

Данные опросов с участием 216 314 человек показали, что курильщиками становятся почти 70% людей, которые когда-либо пробовали курить.

Как сообщает издание Naked Sсience, исследователи из Лондонского университета королевы Марии исследовали опросы, проведенные в США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии начиная с 2000 года. В исследовании участвовали взрослые англоговорящие жители этих стран.

Около 60% опрошенных пробовали курить, 41% когда-либо курили ежедневно. Количество тех, кто стал курить постоянно, различалось в разных опросах: оно составляло от 50% до 82% тех, кто пробовал сигареты. Дальнейшая оценка показала, что в среднем курильщиками становятся 69% людей, которые пробовали курить. Сколько из них впоследствии бросили вредную привычку, исследователи не указывают.

При этом авторы работы признают, что их оценка приблизительна, поскольку основана на личных свидетельствах опрошенных. Некоторые из участников работы могли забыть о том, что пробовали курить в подростковом возрасте. Несмотря на это, ученые считают, что процент курящих среди тех, кто пробовал сигареты, все равно очень высок.

Авторы работы отмечают, что в последние годы количество курящих среди молодежи западных стран снижается. По мнению ученых, это результат превентивных мер — запретов на продажу табака подросткам и ограничений рекламы сигарет.

Исследование опубликовано в журнале Nicotine and Tobacco Research.