Ученые впервые сняли программируемую смерть клетки

Источник: Корреспондент.net

Ученые из Стэндфордского университета впервые смогли снять на видео программируемую клеточную смерть, называемую апоптозом. Об этом сообщает издание Science Alert.

На кадрах видно, как проходит волна апоптоза по клетке. Ее скорость была постоянной - около 30 микрометров в минуту.

Программируемая клеточная смерть запускается самим организмом различными способами, чтобы убрать поврежденные или ненужные клетки.

Впервые снять апоптоз на видео ученым удалось во время изучения яйцеклетки гладкой шпорцевой лягушки. Для этого специалисты поместили клетку в специальную трубку с реактивами и краской, для визуализации процесса.