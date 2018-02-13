Удар по Украине. Запад о депортации Саакашвили

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Михаил Саакашвили, бывший одесский губернатор и экс-президент Грузии, был депортирован из Украины в Польшу 12 февраля.

Пока украинские эксперты спорят о законности выдворения Саакашвили и судьбе уголовных дел против него, западные аналитики говорят, что эта история ударит по имиджу Украины.

Порошенко жертвует имиджем Украины ради своих целей

Выдворении из Украины Саакашвили указывает на то, что президент Петр Порошенко готов жертвовать международным имиджем Украины ради достижения собственных политических целей, заявил аналитическому центру Atlantic Council международный обозреватель Михаил Боцюркив, бывший глава пресс-офиса миссии ОБСЕ в Украине.

"Спешная депортация говорит о начале президентской избирательной кампании в Украине. Порошенко, которого критикуют за сворачивание реформ, хочет любой ценой убрать со сцены раздражающего и харизматичного оппонента", - говорит Боцюркив.

Он считает, что депортация Саакашвили не обещают ничего хорошего оппозиции в Украине.

"Администрация Порошенко готова играть жестко и ставить свои собственные интересы выше имиджа страны", - заявил эксперт.

История с Саакашвили еще не закончена

Американский политолог Адриан Каратницкий сказал Atlantic Council, что не считает историю с Саакашвили завершенной для Украины.

"Карьера Саакашвили стремительно сходит на нет. Он мечтает о новых революциях, которые вознесут его. Но его быстрое падение - это следствие неверного толкования плюралистической по сути политики в Украине, где народ иногда поддерживает популистов, но никогда до конца не доверяет своим лидерам и не поклоняется им как идолам", - говорит он.

При этом политолог отметил, что, учитывая энергию и харизму Саакашвили, его нельзя сбрасывать со счетов.

В Украине отсутствует верховенство права

Ситуация с Саакашвили показала, что в Украине отсутствует верховенство права, считает Дайэн Фрэнсис, исследователь аналитического центра Atlantic Council.

Аналитик говорит, что "сага Саакашвили" началась, когда Порошенко "своей имперской прихотью" предоставил ему важную работу в Украине и дал гражданство. Но вскоре, Саакашвили обвинил Порошенко в коррупции и выступил против него.

"Порошенко то проявляет милость, то отменяет ее, чтобы заставить несогласных молчать. Суды Украины отвергли международное право, когда не предоставили Саакашвили статус беженца из-за того, что он является политическим врагом. Такие злоупотребления указывают, что в Украине до сих пор нет верховенства права. Там правит олигархия", - отметила она.

Беззаконие и хаос в Украине

Украина сама себе нанесла раны, считает Питер Дикинсон, издатель журнала Business Ukraine. Силовые меры против Саакашвили он называет "комедией ошибок с авторитарным привкусом".

"Кажется, что в Украине царит беззаконие и хаос. Поскольку Саакашвили достаточно заметная на международной арене особа, Украине гарантирован отрицательный пиар, а ему - место на первых полосах СМИ", - пишет Дикинсон.

В будущем Саакашвили, вероятно, попытается вернуться в украинскую политику, поскольку - это единственная надежда остаться на исторической арене, считате эксперт.



Плохое решение для Украины

Депортация Саакашвили из Украины является плохим решением ситуации, говорит бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, а ныне директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

"Плохо для Украины и еще хуже для Грузии. Применение закона из-за низких политических мотивов может и имеет ауру законности, но является плохим решением с точки зрения политики. Саакашвили не герой, но это плохое решение ситуации", - написал эксперт в Twitter.

Нарушение прав человека

Неодобрительно о выдворении Саакашвили отозвался и бывший министр иностранных дел Швеции, советник Порошенко, Карл Бильдт.

"Лишение Саакашвили его единственного гражданства является очевидным нарушением прав человека. Принудительная департация только ухудшает ситуацию", - написал Бильдт в Twitter.

Политика в Украине не изменилась

Дэн Пелещук, журналист ряда англоязычных изданий, который работает в Украине, считает, что на фундаментальном уровне политика в Украине не изменилась.

"Драка между Порошенко и Саакашвили напоминает мне драку Ющенко с Тимошенко в дни после Оранжевой революции - оба случая вызвали грустную мысль, что на фундаментальном уровне политика в Украине мало изменилась", - написал он в Twitter.

Саакашвили не смирится со ссылкой

Киев, наконец, нашел способ избавиться от Михаила Саакашвили, который сначала был почетным гостем украинской власти, а затем превратился в ее ярого критика? Задается вопросом французская газета Le Monde.

Газета называет Саакашвили "главным смутьяном украинской политики", а ситуацию вокруг него "невероятной историей".

Что касается выдворения политика, то газета, пишет, что украинская власть, прикрываясь строгим соблюдением закона, остановилась на полумерах.

"Выдворение в Польшу чревато куда меньшими последствиями, чем экстрадиция в Грузию, где в начале января Саакашвили заочно дали три года тюрьмы", - пишет газета.

Она отмечает, что адвокаты бывшего губернатора говорят о незаконности действий власти.

"При том, что сам он называет себя лицом без гражданства и является фигурантом судебного разбирательства в Украине", - подчеркивает Le Monde.

Выдворение в Польшу, а также предыдущие шаги против политика вызывают подозрения насчет скрывающихся за ними политических мотивов - Саакашвили стал не слишком влиятельным, но ярым противником Порошенко и начал требовать его отставки, отмечает издание.

"Как бы то ни было, история Саакашвили еще не подошла к концу. Он явно не смирится со ссылкой. В ближайшем будущем он может отправиться в Нидерланды (откуда родом его супруга) или же бросить вызов Киеву, вновь перейдя украинскую границу", - подводит итог газета.

ЕС следит

Евросоюз внимательно следит за развитием ситуации вокруг депортации экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и ожидает соблюдения его прав. Об этом Европейской правде сообщили в представительстве ЕС в Украине.

"Мы продолжаем следить за ситуацией вокруг Михаила Саакашвили. Мы надеемся, что верховенство права, как и права Михаила Саакашвили будут соблюдены", - говорится в комментарии.