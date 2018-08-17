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17.08.2018

Удар в спину. США критикуют Киев за оружие для КНР

Источник: Корреспондент.net

Американские эксперты призвали власти США наказать Украину за продажу вооружения потенциальному противнику Америки - Китаю, в то время, как Киев получает военную помощь от Белого дома.

С Китаем Украина в военной сфере работала многие годы, однако ранее это не вызывало столь резкой реакции Вашингтона. 

 

Удар в спину американских ВМС

Китай поставил на вооружение один авианосец и планирует пополнить свой арсенал еще как минимум тремя в процессе масштабного усиления своих военных возможностей.

А тем временем, китайские государственные СМИ сообщили о том, что на первом авианосце начнут работу учебно-боевые самолеты JL-10, с помощью которых пилоты военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР будут учиться приземляться на его борту.

При этом, газета China Daily отметила, что первые 12 самолетов оснащены двигателями украинского производства. Реактивные двигатели были главной слабостью китайской авиационной промышленности как минимум десятилетие, отмечает Washington Times.

Критики говорят, что администрации президента США Дональда Трампа нужно надавить на Украину и заставить ее прекратить продажу авиадвигателей Китаю - так же, как и других товаров военного назначения, пишет американское издание.

Бывший советник комитета Сената по иностранным делам Уильям Триплетт подчеркнул, что Украина помогает Китаю решить проблемы.

"Мы ни за что не хотим помогать китайским пилотам учиться приземляться на авианосцах быстрыми темпами", - подчеркнул он.

Информация о том, что Китай начинает использовать JL-10 с украинскими двигателями, появилась как раз тогда, когда Пентагон объявил о передаче военной помощи для Вооруженных сил Украины на 200 миллионов долларов. 

"В целом, украинцы берут деньги американских налогоплательщиков одной рукой, а другой - бьют американские военно-морские силы ножом в спину", - сказал Триплетт.

Вторая причина для Вашингтона надавить на Киев заключается в том, что впервые за много десятилетий правительство США признало Китай стратегическим соперником, отмечает WT.

Cоглашение о поставке двигателей для JL-10 было заключено с украинской компанией Мотор Сич в 2016 году. Тогда же состоялась поставка первых 20 двигателей, хотя всего, согласно договоренностям, их должно быть 250. За это Китай заплатит 380 миллионов долларов, пишет газета.

 

Украинское оружие для Китая

Китай остается одним из главных покупателей украинского оружия. Кроме двигателей для тренировочных самолетов, Киев продал Пекину 50 дизельных двигателей для танков, а также газовые турбины для эскадронних миноносцев Luyang-2 и Luyang-3.

В 2009 году Китай купил два украинских малых десантных корабля на воздушной подушке класса Зубр. Их поставка состоялась незадолго до начала вторжения России в Украину и аннексии Крыма, отмечает Washington Times. 

Еще два таких корабля будут построены на территории Китая под наблюдением украинских специалистов.

В 2016 году Пекин также заплатил 45 миллионов долларов Укроборонпрому за три самолета-заправщика ИЛ-78М.

Кроме того, свой первый авианосец Китай купил у Украины в 1998 году и назвал его Ляонин. Изначально этот корабль в 1985 году закладывался в Николаеве под названием Рига, но после распада Советского Союза получил имя Варяг.

Флгаман Ляонин вошел в состав китайского военно-морского флота в 2012 году и считается жемчужиной ВМФ Китая.

 

КНР догоняет Америку

Китай хочет создать Военно-морской флот, достойный мировой державы, до 2030 года. Его основой должны стать авианосцы в составе боевых групп, как у Америки. Точное количество авианосцев, которое планирует построить Китай, неизвестно, чаще называется цифра шесть.

ВМС Китая в настоящее время имеют в своем распоряжении один авианосец, три десантно-транспортных корабля, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь ударных атомных подводных лодок и приблизительно 50 ударных подводных лодок с обычным вооружением.

В китайском военно-морском флоте насчитывается 133 тысяч военнослужащих, и в него также входит корпус морской пехоты, состоящий из двух бригад по шесть тысяч морских пехотинцев в каждой.

26 апреля 2017 года Китай спустил на воду первый авианосец собственной постройки Шаньдун. Этим он сделал заявку на статус мировой державы, ведь подобный Военно-морской флот до этого дня был только у США. Однако ввод Type 001A в строй ожидается не раньше 2020 года - ему еще продстоят ходовые испытания. 

Новый авианосец будет базироваться в Южно-Китайском море. Его строительство на верфи компании Dalian Shipbuilding Industry Company в северо-восточном порту Далянь продолжалось три года. 

Командующий Тихоокеанскими вооруженными силами США адмирал Гарри Харрис считает, что в 2020 году Китай обойдет Россию и станет обладателем второго самого мощного военного флота в мире после Америки.

 
 
 
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