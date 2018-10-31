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31.10.2018

Угля на Луганской ТЭС хватит на четверо суток

Источник: Корреспондент.net

Запасы угля на Луганской ТЭС (ДТЭК Востокэнерго) составляют семь тысяч тонн, чего хватит на четверо суток работы. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в среду, 31 октября.

В компании напоминают, что Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии в области, от которого зависит наличие света и тепла в домах миллиона потребителей.

Поставки угля на ТЭС с апреля 2017 года осуществлялись с актива ДТЭК в РФ – шахтоуправление Обуховская (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С октября текущего года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля.

По состоянию на полдень 31 октября Луганская ТЭС работала двумя энергоблоками и несла нагрузку в 270 МВт.

 

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