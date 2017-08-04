Угрозы и ультиматумы: СМИ получили записи переговоров Трампа

Источник: Лига.Новости

Издание The Washington Post получило стенограммы телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с президентом Мексики Энрике Пенья Ньета и премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом.

Телефонные разговоры между лидерами проводились через неделю после инаугурации Трампа. В беседе с главой Мексики тогда еще новоизбранный американский президент поднял вопрос, о котором заявлял во время предвыборной кампании, - строительство стены на границе с Мексикой.

"Вы не можете сказать это в прессе…Финансирование будет работать по какой-то формуле…если вы скажете, что Мексика не собирается платить за стену, тогда я не буду больше с вами, ребята, встречаться, потому что я не могу с этим жить", - сказал Трамп главе Мексики, принуждая его тем самым не заявлять публично о своем отказе платить за строительство стены на границе двух стран.

Американский президент высказал мнение, что это строительство - "наименее важная вещь", о которой они говорили, "но политически это может быть самым важным".

Трамп заявлял, что "должен заставить Мексику заплатить за стену", поскольку говорил об этом на протяжении 5 лет. Затем президент США прибегнул к угрозам, заявив, что наложит 35% пошлину на импорт из Мексики, хотя, как отмечается, он и не имеет таких полномочий.



Резюмируя, Трамп смягчил тон, сказав, что, если удастся решить споры и границе и торговле, то "мы всегда будем друзьями".

В Белом доме комментировать стенограммы разговором американского президента отказались.

Источник журналистов, пожелавший остаться анонимным, сказал: "Президент - жесткий переговорщик, который всегда стремится заключить самые выгодные сделки для американского народа. У Соединенных Штатов есть много жизненно важных интересов, стоящих на кону с Мексикой, включая прекращение потока нелегальной иммиграции, прекращение притока наркокартелей в наши общины, повышение безопасности границ, пересмотр НАФТА и сокращение массированного торгового дефицита. В каждом разговоре президента с иностранными лидерами он прямой и решительный в своем намерении сначала поставить Америку и американцев".

Чиновник добавил, что Трамп с тех пор лично встречался с австралийским и мексиканским лидерами и провел с ними продуктивные беседы.

Журналисты отмечают, что эти записи разговоров дают ясное понимание о подходе Трампа к дипломатическому аспекту своей работы, когда он высказывает ряд угроз близкому соседу и давнему союзнику США, будто он является врагом.

На следующий день, 28 января, Трамп провел переговоры с премьером Австралии, в ходе которых заявил, что этот телефонный разговор - "самый неприятный звонок за весь день". Также он добавил, что за день у него был только один приятный телефонный разговор - с Путиным.

Издание характеризует эти переговоры как особенно острые. Главной темой было соглашение о приеме беженцев Штатами из Австралии, которое было подписано при администрации Барака Обамы.

Трамп высказал восхищение отказом Австралии принимать беженцев, прибывающих на лодках.

"Это хорошая идея. Мы тоже должны это сделать…Ты даже хуже меня", - сказал он, вероятно, сделав австралийскому лидеру тем самым комплимент.

Тернбулл, в свою очередь, убеждал Трампа, что в бизнесе и политике нет ничего важнее соглашений. На этом разговор обострился, а глава США проявил раздражение.

От дальнейших переговоров, в частности, о Сирии, Трамп отказался. Разговор продлился 24 минуты.

26 апреля Трамп заявил, что не изменил свои планы в отношении строительства стены между США и Мексикой, хотя начало строительства и затягивается.