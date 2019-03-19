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19.03.2019

Уходя останься. Отставка Нурсултана Назарбаева

Источник: Корреспондент.net

Нурсултан Назарбаев держался у власти дольше всех на постсоветском пространстве. Почти 30 лет, 5 раз переизбирался президентом.

Но время пришло – 78-летний Назарбаев собрался на покой. Ну как на покой, он сохранит еще три должности во власти, останется “лидером нации”, но президентом уже не будет.

Пока в Росси шутят, а кто же следующий уйдет в отставку, Корреспондент.net размышляет о причинах и последствиях такого решения Назарбаева.

Уходит не совсем

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента, - сказал 78-летний Назарбаев, выступая во вторник с телеобращением к народу Казахстана. - В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана".

Покинув пост президента, Назарбаев сохранит за собой три важные должности. Закон о совете безопасности дает ему как первому президенту страны и "лидеру нации" право пожизненно возглавлять совет безопасности. Кроме того, он останется во главе правящей партии Нур Отан, а также останется членом конституционного совета.

"Назарбаев уходит на заранее подготовленную позицию председателя совета безопасности. Его полномочия будут выше полномочий президента. Он станет таким Дэн Сяопином, верховным рефери", - считает российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

Давно готовился

В течение нескольких лет Назарбаев готовил транзит власти. В феврале 2019 года конституционный совет Казахстана ответил на запрос Назарбаева о прекращении президентских полномочий. Администрация Назарбаева интересовалась, предполагает ли конституция добровольный уход президента в отставку.

Уже тогда можно было говорить о подготовке отставки, полагают специалисты.

“Назарбаев подготовился. В 2018 году был проголосован закон о национальной безопасности, который позволит силовикам удержать ситуацию. Были внесены изменения в закон О выборах, которые отсекли сразу несколько групп претендентов на должность президента. Например, важное ограничение, которое было введено - президентом может быть лишь человек, работавший на государственной службе или выборных должностях не менее 5 лет. Это отсекает бизнес, в том числе олигархов. Назарбаев за предыдущий год провёл достаточно внушительные изменения в правовой системе, были несколько знаковых задержаний”, - отмечает аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич .

Кто заменит

 В апреле 2015 года Назарбаев в пятый раз переизбрался на очередной срок с результатом 97,7% голосов. Его полномочия истекали в апреле следующего года.

Досрочные выборы пока не планируются. Конституция Казахстана их не предусматривает. Обязанности президента до апреля 2020 года будет исполнять спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

"Я верю, что Токаев - именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", - сказал Назарбаев.

Церемония передачи президентских полномочий состоится в среду, 20 марта, на совместном заседании палат парламента.

Сейчас среди возможных преемников Назарбаева называют его дочь Даригу и председателя правления государственного инвестиционного фонта Самрук Казына Ахметжана Есимова.

В чьих интересах?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин разговаривал с Назарбаевым по телефону во вторник днем. Но Песков отказался отвечать на вопрос о содержании их разговора.

По мнению экспертов, “руки Москвы” в отставке Назарбаева не видно, а вот выиграть больше всех от таких перемен может Китай.

“Как мне кажется, отставка имеет под собой две основные мотивации. Он банально устал и ему всё сложнее выполнять роль единоличного правителя государства. Ему самому уже 78 лет, а слухи о его состоянии здоровья упорно ходят в инфопространстве последние несколько лет. Элиты Казахстана решили совершить превентивный удар и действовать на опережение… Есть ли тут "рука Кремля" - не думаю. Казахстан, хоть и является близким партнёром России, не действовал как их марионетка, и Москве это уже давно признали. К тому же, мощное влияние в Казахстане имеет Китай, против которого РФ также имеет довольно ограниченные возможности противодействия. Впрочем, разворота внешней политики Казахстана в сторону Запада, вероятнее всего, не будет. Связи с РФ останутся, а Китай усилит свои позиции в Центральной Азии”,  - полагает аналитик-международник Илия Куса.

 

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