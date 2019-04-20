20.04.2019
УИК завтра будут охранять 40 тысяч силовиков
Источник: Корреспондент.net
Правопорядок на участковых избирательных комиссиях в день голосования во втором туре президентских выборов будут обеспечивать 40 тысяч полицейских. Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало на своей странице в Facebook.
"Правопорядок непосредственно на УИК обеспечивают более 40 тыс. полицейских. Еще более 480 правоохранителей – привлечены к обеспечению публичной безопасности на ОИК", – написал он.
Также полиция взяла под охрану 199 окружных и 29 888 участковых избирательных комиссий.
"По состоянию на сейчас избирательные бюллетени завезены на 29 736 УИК", – сказано в сообщении.
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