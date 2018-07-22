Уйти по-английски: Лондон пригрозил не заплатить ЕС за Brexit

Источник: Українські новини

Великобритания может отказаться от выплаты ЕС 29 млрд фунтов согласованных компенсаций.

Как сообщает The Sunday Telegraph, об этом заявил министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

"Статья 50 (о выходе из состава ЕС) требует, чтобы одновременно с ходом переговоров о нашей соглашение о выходе из ЕС, был также достигнут прогресс по параметрам наших будущих отношений. Получается, что оба положения взаимосвязаны", - заявил он.

По словам британского министра ситуация, когда что одна сторона выполняет свои обязательства по договору, а другая - нет, невозможна.

Официальной датой выхода Британии из состава ЕС определено 30 марта 2019. Планируется, что соглашение о выходе будет согласовано Британией и ЕС в октябре 2018 году с политической декларацией об их будущие отношения. Это обеспечит достаточное время для процесса утверждения в Евросоюзе и ратификации в Соединенном Королевстве

Зато в ЕС сомневаются в реалистичности такого плана. Европейская комиссия опубликовала документ, посвященный выходу Великобритании, в котором 27 странам рекомендуется готовиться к провалу переговоров о Brexit.