Украина бьет рекорды по экспорту курятины

Общий объем января-февраля составил 69 тыс. тонн, что на 77,4% превышает показатель 2017 года (36 тыс. тонн) и на 42,7% – 2018-го (44,5 тыс. тонн).

Общий объем импорта птицы в январе-феврале снизился на 24% до 21,4 тыс. тонн против 28,4 тыс. тонн. В феврале импорт почти достиг уровня 2017 года – 9,7 тыс. т общей стоимостью 3,8 млн долларов.

В то же время, за этот период Украина установила антирекорд по экспорту свинины. Общий объем экспорта за январь-февраль составил 114 тонн, тогда как за аналогичным период годом ранее Украина поставила на внешние рынки 380 тонн. За январь-февраль 2017 года экспорт составил 1100 тонн свинины.

"Данный показатель в 38 раз ниже импортного за анализируемый период", - говорится в сообщении.

В то же время, общий объем импорта свинины (свежей или охлажденной, мороженой) за январь-февраль составил 4400 тонн. Отгрузка на внутренний рынок в феврале составила 2300 тонн общей стоимостью $4,1 млн.

Основными странами-поставщиками были Польша – 1600 тонн (свинина лопатка, грудинка, половина туши, шея, окорок) и Германия - 280 тонн (тримминг мороженый 75/25 и 70/30, замороженная грудинка свиней, лопатка свиная).

Ранее Украина заняла третье место в мире по экспорту мяса птицы в страны ЕС, экспортировав за шесть месяцев 2018 года 62,3 тыс. тонн мяса.