Украина будет экспортировать говядину в Турцию

Источник: Українські новини

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет, что Украина получила разрешение на экспорт говядины в Турцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно ему, это стало следствием работы технической миссии Главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Турции по оценке системы государственного контроля над производством говядины. Работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию сейчас находится на финальной стадии.

Как сообщали Українські Новини, товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 20,1% до 3,78 млрд долларов в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Украина и Турция решили увеличить товарооборот до $10 млрд.