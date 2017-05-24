Украина будет обмениваться с НАТО секретной информацией

Источник: 112.ua

Верховная Рада приняла в целом законопроект №0144 о ратификации административных договоренностей в отношении охраны информации с ограниченным доступом между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора. Такое решение поддержал 231 народный депутат, онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Согласно пояснительной записке, административные договоренности обеспечивают равноправный, партнерский характер взаимоотношений в процессе информационного обмена и обязывают стороны принимать необходимые меры для охраны полученной в ходе сотрудничества информации с ограниченным доступом.

Ратификация данных договоренностей направлена на то, чтобы способствовать повышению эффективности взаимовыгодного сотрудничества Украины с НАТО.